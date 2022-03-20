На фото місто Кремінна на Луганщині ще до повномасштабного вторгнення росіян

На Луганщині росіяни вбили 56 літніх людей, їх розстріляли з танка у місті Кремінна. Масове вбивство сталося ще 11 березня, однак відомо про це стало лише у неділю, 20 березня, від керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Російські окупанти обстріляли з танка будинок для літніх людей. На момент обстрілу там перебувало понад 70 осіб. Одразу загинули 56 людей.

«Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку – 56 людей, загинули на місці», – написав Гайдай у Facebook.

Вижити вдалося п'ятнадцятьом, однак росіяни їх викрали. За даними керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, людей вивезли на тимчасово окуповану росіянами територію, у Сватове. Там люди перебують у заручниках в обласному геріатричному інтернаті.

Наразі до обстріляного будинку для літніх людей неможливо дістатися.