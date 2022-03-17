Найбільше дітей постраждало у Київській області – 52

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 108 дітей. Ще понад 120 дітей – поранені. Про це у четвер, 17 березня, повідомили в Офісі генпрокурора. Ця статистика є не остаточною, адже через постійні обстріли міст порахувати точну кількість загиблих наразі не можливо.

Найбільше дітей постраждало у Київській області – 52, Харківській – 34, Донецькій – 25, Чернігівській – 24, Миколаївський – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській областях – 10.

Унаслідок обстрілів пошкоджені 411 закладів освіти, із них 63 – повністю зруйновані. Найбільше освітніх будівель постраждали у Донецькій області – 119, а також Харківській – 77, Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35 та Херсонській областях – 21. У Києві – 24.

Також росіяни обстріляли понад 11 лікарень, 3 центри реабілітації, серед яких центри для дітей з інвалідністю.

«Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях», – повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, що 16 березня російські окупанти скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі, де ховалися більше тисячі жінок та дітей. Наразі порахувати кількість загиблих та постраждалих там складно, адже у місті не припиняються обстріли.