10 людей загинло в черзі по хліб у Чернігові

В одному із спальних мікрорайонів Чернігова російські військові обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Про це інформує кореспондентка Суспільного з місця події.

З її слів, обстріл стався у середу, 16 березня, близько 10:00 ранку. В результаті обстрілу загинули як мінімум 10 мирних мешканців.

Зазначимо, 15 березня на Чернігівщині окупанти обстріляли працівників агрофірми, які їхали на роботу: 1 людина загинула, 4 отримали трави. А 14 березня в Мохнатині, що під Черніговом, російські військові обстріляли підлітків, які йшли селом: загинули 17-річні брати-близнюки та 19-річний хлопець.