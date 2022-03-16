Росіяни розстріляли мирних людей в черзі за хлібом у Чернігові
В результаті обстрілу загинули щонайменше 10 мирних мешканців
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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10 людей загинло в черзі по хліб у Чернігові
В одному із спальних мікрорайонів Чернігова російські військові обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Про це інформує кореспондентка Суспільного з місця події.
З її слів, обстріл стався у середу, 16 березня, близько 10:00 ранку. В результаті обстрілу загинули як мінімум 10 мирних мешканців.
Зазначимо, 15 березня на Чернігівщині окупанти обстріляли працівників агрофірми, які їхали на роботу: 1 людина загинула, 4 отримали трави. А 14 березня в Мохнатині, що під Черніговом, російські військові обстріляли підлітків, які йшли селом: загинули 17-річні брати-близнюки та 19-річний хлопець.
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