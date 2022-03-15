Обстріляний з РСЗВ будинок в Чернігові

Збройні сили України знищили батарею реактивної системи залпового вогню, яка обстрілювала житлові будинки у Чернігові. Про це повідомили у підрозділі оперативного командування «Північ».

За інформацією військових, оборонці Чернігова виявили російську батарею РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали міста. Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів, і за 10 хвилин українська артилерії швидко її знищила.

За інформацією від ДСНС у Чернігівській області, за останню добу зареєстровано 13 пожеж, з них 9 через обстріли російською армією населених пунктів (3 об’єкти інфраструктури, 5 житловий сектор, 1 транспорт).

Усього з початку війни на Чернігівщині ліквідовано 226 пожеж, з них через обстріли 170. Врятовано 35 осіб, з них 10 дітей. Через бойові дії без електропостачання залишаються 230 населених пунктів в 3 районах області.