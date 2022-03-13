ЗСУ знищили на Чернігівщині 80 одиниць ворожої техніки
Водночас росіяни продовжують наносити авіаудари по цивільних об'єктах
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На Чернігівщині підрозділи ЗСУ знищили близько 80 одиниць ворожої техніки, що намагалась просунутись в київському напрямку. Як повідомляє оперативне командування «Північ», техніку на околицях Чернігова та в прилеглих селах знищували протягом 11-12 березня.
Як вказано у повідомленні, артилерійські підрозділи військ ОК «Північ» розбили до 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для просування в київському напрямку. У ніч з 11 на 12 березня була розбита колона техніки 228 мотострілкового полку 90 танкової дивізії збройних сил російської федерації, яка б мала забезпечувати логістику ворога. Два дні палали у вогні автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням.
Підрозділи ОК «Північ» розбили бригадно-тактичну групу того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів. На околицях обласного центру українські військові знищили два командно-спостережні пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м. Алейськ, Алтайський край).
Крім того, оборонцям Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу.
Водночас ворог продовжує наносити авіаудари, руйнувати будинки, інфраструктуру та вбивати мирних мешканців. Вранці 13 березня росіяни знищили дев’ятиповерховий будинок у Чернігові, інформація про постраждалих встановлюється.
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