ЗСУ знищили частину російської військової техніки, а решту забрали собі

Українські військові знищили підрозділ РФ, який наносив ракетні удари по Чернігову. Також українці захопили техніку росіян і тепер нею наносять удари по ворогу. Про це повідомляє оперативне командування «Північ» ЗСУ.

Так, за минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника на Чернігівщині. Частина російських військових знищена, частина здалися в полон.

«Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам», – вказано у повідомленні військових.

Крім того, поблизу Чернігова ЗСУ знищили підрозділи росіян, які наносили ракетні удари по Чернігову.

Нагадаємо, у ніч на 12 березня російські військові знову обстріляли цивільні об'єкти у Чернігові. Зокрема, терористи розбомбили готель «Україна» в центрі міста.

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