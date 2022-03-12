Позиція ЗРК «Бук» Повітряних Сил України

Зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 ЗСУ вразили безпілотний літальний апарат «Форпост» та чотири гелікоптери окупантів. Крім того, сили ППО оперативного командування «Північ» підбили ворожий винищувач Су-34 на Чернігівщині, повідомили у Командуванні повітряних сил України.

У відомстві розповіли, що винищувальна авіація Повітряних Сил ЗСУ на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат.

«Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких нанесла потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці та живій силі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 березня, у Чугуївському районі на Харківщині українські військові знищили колону військової техніки російського окупанта.

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