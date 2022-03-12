Готель був однією з візитівок Чернігова

У Чернігові внаслідок обстрілу окупантів зруйновано готель «Україна» у центрі міста, який був однією з його візитівок.

«У блокадному Чернігові у самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста», – повідомив 12 березня у Facebook історик Сергій Шумило.

Сергій Шумило наголосив, що російські війська цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста – лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхівки.

«Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років. Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства», – додав історик.

На його переконання, ці злочини мають стати свідченнями для міжнародного трибуналу в Гаазі.

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