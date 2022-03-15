Російські снаряди зруйнували кілька багатоповерхівок в Києві, є загиблі
Російські військові продовжують обстрілювати цивільні об'єкти в українських містах
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Російські військові знову обстріляли три житлові багатоповерхівки у Києві. Внаслідок нічних та ранкових атак ворога загинуло щонайменше двоє киян, ще близько 30 постраждали.
Як повідомили у ДСНС, під ранок 15 березня у Подільському районі Києва боєприпас влучив в десятиповерховий житловий будинок, сталося загоряння з 1 до 5 поверхів. О 06:51 пожежу ліквідували. Відомо, що під час обстрілу постраждала одна людина, її забрали в лікарню.
Ще один 16-поверховий житловий будинок росіяни обстріляли у Святошинському районі Києва. Під час пожежі будинок значно зруйнувався і загорівся на рівні усіх поверхів. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано.
Наслідки обстрілів житлових будинків Києва (фото ДСНС)
Також росіяни обстріляли 9-поверховий будинок у Святошинському районі. Попередньо, ніхто не постраждав.
Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено фасад станції метро «Лук’янівська», тому потяги тут не зупинятимуться.
Нагадаємо, 14 березня росіяни обстріляли 9-поверхівку в Києві, загинула одна людина, шестеро постраждало.
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