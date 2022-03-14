Росіяни у понеділок, 14 березня, обстріляли колону мирних жителів, яка евакуйовувалася з Гостомеля, а також село Нові Петрівці Вишгородського району. Усі ці населені пункти розташовані у Київській області. Внаслідок цих обстрілів загинули двоє людей.

За інформацією поліції, під час обстрілу колони мирних жителів, які виїжджали з Гостомеля, загинула жінка, яка зі своїм чоловіком їхала автомобілем у складі колони з чотирьох автобусів. Офіс генпрокурора уточнив, що жінці було 65 років. Також внаслідок мінометного обстрілу цієї ж колони отримав поранення водій одного з автобусів.

Інший обстріл стався у Нових Петрівцях. Це село загарбники обстріляли з «Града». Там один мирний житель загинув, інший отримав поранення.

Нагадаємо, вранці 14 березня ворожі війська завдали ракетного удару по телевежі біля Рівного, дев’ятеро людей загинули. Також цього дня агресор обстріляв Чернігів, загинули 10 людей.