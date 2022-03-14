Під завалами телевежі в Антополі ще знаходяться люди

Унаслідок ранкових ракетних ударів по телевежі біля Рівного загинули дев’ятеро людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, додавши, що ворог випустив по телевежі дві ракети.

«Під завалами телевежі в Антополі ще знаходяться люди. Роботи продовжуються…», – написав голова Рівненської ОДА.

Унаслідок авіаудару зруйновано адмінбудівлю телевежі. Рятувальники розбирають завали і шукають потерпілих. Завали після ракетних ударів по телевежі розбирають 90 рятувальників та 130 працівників комунальних підприємств.

«Спільними зусиллями відновили мовлення в північних районах області через кабельну мереж, надали доступ оператори інтернет зв’язку, зокрема Воля та Ланет, мовлення відновлюється. Радіостанції місцевих мовників вийшли в ефір. Розуміємо, що такими заходами Рівненщину і всю Україну не зупинити і доступ до правдивої інформації в українців буде», – додав голова ОДА.

P.S. 15 березня стало відомо, що під завалами виявили тіла ще десяти людей, такми чином загальна кількість жертв сягнула 19 осіб.