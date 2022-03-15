Руїни зруйнованої будівлі розбирають уже добу

З-під завалів телевежі у селі Антопіль поблизу Рівного дістали ще 12 тіл, відтак загальна кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 21 особи. Уранці 15 березня в ефірі UA. Суспільне начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль говорив про 19 загиблих, до 14:00 знайшли ще одне тіло, а на ранок 16 березня знайшли ще одного загиблого. На цьому рятувальна операція завершилася.

Про уточнену кількість загиблих унаслідок ракетного удару по телевежі біля Рівного повідомив уранці 15 березня начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. З-під завалів адмінбудівлі телевежі на ранок дістали 19 загиблих, ще 9 осіб травмовані і перебувають у лікарнях Рівного.

«Це ще не остаточна цифра. Залишилося буквально кілька годин, і усі завали біля телевежі будуть розібрані», — сказав Віталій Коваль. До 14:00 під руїнами виявили тіло ще одного загиблого. Руїни продовжили розбирати, і на ранок 16 березня знайшли тіло ще одного загиблого. Після цього Віталій Коваль оголосив про завершення рятувальної операції. Таким чином, унаслідок влучання ракети в будівлю телевежі загинула 21 особа, 9 одержали травми.

Після ракетного удару трансляція телеканалів та радіомовлення частково були відновлені до вечора 14 березня, повне відновлення Віталій Коваль обіцяє протягом двох діб.

Увечері 14 березня Віталій Коваль повідомляв про 9 загиблих та 9 поранених унаслідок влучання близько 05:20 двох ракет у телевежу та двоповерхову адмінбудівлю. Будівля, у якій перебували нацгвардійці, зруйнована. На ліквідації завалів працювала спецтехніка та близько 200 людей, рятувальників та працівників комунальних підприємств.