Рятувальники евакуйовують людей і розбирають завали, пожежу вже загасили

Вдосвіта 14 березня через обстріли російської армії снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні у Києві. Будинок частково обвалився, виникла пожежа. Рятувальники дістають людей з-під завалів, наразі відомо про двох загиблих.

«Близько 5 ранку внаслідок потрапляння невідомого об’єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах», – повідомили у ДСНС.

До 8 ранку пожежу, яка охопила площу 500 м2, загасили.

Рятувальники шукають під завалами людей. Наразі є інформація про двох загиблих, трьох шпиталізованих. Дев’ятьом постраждалим надали допомогу на місці. Врятовано 15 людей, 63 мешканців евакуювали.

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