У Запорізькій області російській військові танком переїхали автомобіль із цивільними, в якому була дитина. Від отриманих травм двоє дорослих та неповнолітній хлопчик загинули на місці.

Як повідомили у поліції Запорізької області, інцидент трапився ще 6 березня на трасі між селами Мирне та Нестерянка Оріхівського районі Запорізької області. Російські військові злочинці переїхали автомобіль «Таврія», що зупинилася на узбіччі.

У машині в цей час перебували двоє дорослих і неповнолітній хлопчик. Усі вони загинули у палаючій автівці.

Зараз поліція встановлює особи загиблих. Слідчі ГУ Нацполіції у Запорізькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» ККУ.