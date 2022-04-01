За фактом військових злочинів росіян генпрокуратура відкрила кримінальне провадження

Після звільнення Тростянця від російської окупації в місті знайшли тіла закатованих мирних мешканців. Через воєнні злочини росіян Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження.

Як повідомили у п’ятницю, 1 квітня, в Офісі генпрокурора, військовослужбовці збройних сил РФ викрадали та знущалися з мирних мешканців Тростянця, що на Сумщині, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення.

30 березня у місті знайшли два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявились місцеві жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього. А 28 березня у одному з гаражів Тростянця знайшли тіло чоловіка з численними побоями.

Охтирська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, росіяни окупували Тростянець на початку березня. 4 березня загарбники взяли місто під контроль. 26 березня українські військові звільнили місто від окупантів. Провалу загарбників у Тростянці російського генерала звільнили, а командир полку, який керував захопленням міста, застрелився.