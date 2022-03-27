Покинута ворожа техніка на вулицях Тростянця

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, якими стали наслідки звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії для російських військових.

ЗСУ, посилаючись на дані української розвідки, повідомили, що 26 березня застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.



«Також командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сєргея Киселя було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна «елітна» Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну. Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею», – повідомляють сухопутні війська ЗСУ.

26 березня українські військові звільнили місто Тростянець на Сумщині, яке три тижні було окуповане росіянами. Частина окупантів втекла, залишивши свою техніку, інших знищили.

Нагадаємо, що через провал плану нападу на Україну президент Росії Владімір Путін звільнив щонайменше вісьмох генералів.