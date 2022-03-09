Знищена російська військова техніка

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Росія змінила тактику щодо війни з Україною, також там було звільнено з посад близько 8 генералів. Про це він сказав в ефірі українських телеканалів, повідомляє «Укрінформ».

«Ми на сьогодні маємо чітке розуміння, які плани зараз є у ворога. Вони дещо змінилися з початку війни, яку вони бажали зробити за 2-3 дні і пройти маршем по Хрещатику. Цього ніколи не буде. Більш того, у них зараз інша тактика. У них змінилося керівництво, було знято порядку восьми генералів зі своїх посад, через те, що ті не виконали своїх завдань. Натомість призначені нові. Ми чітко розуміємо, що зараз відбувається в РФ. Більш того, можу сказати, що вони в розпачі», – сказав Данілов.

Він додав, що за прогнозами розвідки США, перемога у війні буде за Україною.

«Вчора Комітет Конгресу США заслухав свої підрозділи, які займаються розвідкою, і вони всі в прогнозах сказали, що перемога буде за нами. Чи буде це складно? Так, це буде складно, не треба недооцінювати ворога. Ми його, перепрошую, лупимо по всіх напрямках, але він, як сарана – повзе, повзе, повзе... Але я точно знаю, що ми вистоїмо, бо це – наша земля», – сказав Данілов.

До слова, раніше полонений росіянин на допиті СБУ розповів, що російська армія мала наказ захопити Харків за три дні.

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