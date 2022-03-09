Полонений російський військовий розповів СБУ, що їхав в Україну як миротворець, щоб звільнити країну від нацистів

Російська армія мала вказівку захопити Харків за три дні. Про це під час допиту в СБУ розповів полонений начальник взводу армії РФ.

Полонений росіянин повідомив, що прибув на кордон України 24 лютого близько 5:00. Військове керівництво поставило перед його взводом завдання – захопити Харків за три дні, перекрити в’їзди в місто та не випускати з нього цивільних.

«Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста», – розповідає полонений начальник взводу.

Він також підтвердив, що мав наказ обстрілювати мирне населення і житлову інфраструктуру. Він також підтвердив, що військові знали, що їдуть воювати на територію України як «миротворці, щоб звільнити її від нацистів».

«Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон. Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ», – повідомляють у СБУ.

Прикметно, що інші полонені, відео допитів яких оприлюднювали українські спецслужби, заявляли, що нібито не знали, що їдуть воювати в Україну. Натомість думали, що вони їдуть на навчання в Крим або Білорусь і про прорив українського кордону дізналися лише в день вторгнення – 24 лютого.

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