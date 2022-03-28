У Тростянці Сумської області, який 26 березня звільнили від росіян, українські захисники виявили тіло чоловіка, якого закатували окупанти, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та вбили чоловіка. Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року. Особа загиблого встановлюється», – сказано в повідомленні.

Правоохоронці вже розслідують інцидент за статтею ККУ про порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни зайняли Тростянець на початку березня. 4 березня загарбники взяли місто під контроль. 26 березня українські воїни звільнили місто від окупантів. Відомо, що після провалу загарбників у Тростянці російського генерала звільнили, а командир полку, який керував захопленням міста, застрелився.