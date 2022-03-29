Російські військові вивозять мешканців Сумщини в інші області і влаштовують їм допити, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Так, автомобіль місцевого мешканця зупинили на одному з блокпостів Конотопського району. Окупанти почали перевірку документів та автомобіля, а після цього витягли його з власної машини, заштовхали у свою і повезли до Київської області. Там надягли наручники, роздягли і довго тримали біля сіновалу на холоді. Пізніше, погрожуючи вбивством, почали допитувати про саме місто Конотоп та позиції ЗСУ в районі. Після цього чоловіка відвезли назад до його машини, віддали одяг і повернули телефон без сім-карти», – написав Живицький у Telegram увечері в понеділок, 28 березня.

Ще одна така ситуація, за його словами, нещодавно була у Путивлі. Там загарбники викрали 21-річного хлопця разом із машиною Fiat Siena ВМ8956АТ.

Нагадаємо, раніше у звільненому від загарбників Тростянці Сумської області знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка.