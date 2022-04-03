Російські десантники через великі втрати відмовляються воювати в Україні
25 військових десантно-штурмової бригади РФ відмовились воювати в Україні. Це пов’язано з великими втратами особового складу підрозділу.
«Близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися», – повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 3 квітня.
Також там додали, що значних втрат зазнала мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку, яка штурмувала Харків.
«Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 % особового складу», – додали у ЗСУ.
Тим часом на Донбасі Росія перегруповує свої війська та посилює позиції. Зокрема, на територію Донецької та Луганської областей перекинули окремі підрозділи зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області).
Загальну кількість втрат російської армії можна переглянути у щоденній статистиці ZAXID.NET.
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