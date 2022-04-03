Великі втрати армії Росія приховує і перегруповує підрозділи

25 військових десантно-штурмової бригади РФ відмовились воювати в Україні. Це пов’язано з великими втратами особового складу підрозділу.

«Близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися», – повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 3 квітня.

Також там додали, що значних втрат зазнала мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку, яка штурмувала Харків.

«Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 % особового складу», – додали у ЗСУ.

Тим часом на Донбасі Росія перегруповує свої війська та посилює позиції. Зокрема, на територію Донецької та Луганської областей перекинули окремі підрозділи зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області).

Загальну кількість втрат російської армії можна переглянути у щоденній статистиці ZAXID.NET.