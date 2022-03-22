155 російська бригада зазнала великих втрат за 27 днів війни

Військові 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ масово відмовляються брати участь у війні проти України. Від початку війни вже є близько 220 таких військовослужбовців, повідомляють українські Збройні сили. Ця бригада зазнала великих втрат.

«Всього у період з 24 лютого загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські військові відзначають, що росіяни мають суттєві проблеми з тиловим забезпеченням майже на всіх напрямках. Багато їхніх людських втрат пов’язані з неналежно організованою системою медичного забезпечення.

«Через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи медичної евакуації поранених та брак медикаментів великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації», – повідомили у ЗСУ.

Відзначають ЗСУ і дезертирство, самокаліцтво та навіть випадки самогубства серед російської армії.

Нагадаємо, як інформував ZAXID.NET, через неуспішність своїх задумів росіяни завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. За цей день вони атакували п’ять областей України, здійснили 80 авіавильотів.