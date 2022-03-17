Російські солдати готові прострелювати собі ноги українськими патронами, аби не воювати в Україні. Про це один із військових, що воює в Україні розповів у телефонній розмові своїй матері. Цю розмову перехопила Служба безпеки України та оприлюднила в четвер, 17 березня.

Під час розмови солдат розповідає, що їхню бригаду розгромили ЗСУ, 120 людей поранені, їх відправили у госпіталь в Будьоновськ, що в Ставропольському краї. Ще 350 військових – убиті.

«Тут люди, які відмовлялися, їм по 8 років терміну дали. У нас 120 людей відправили назад у в госпіталь з пораненнями. Наша бригада вже не боєздатна, у нас ні танків нема, нічого нема, українці все знищили мінометами», – розповів солдат РФ.

За його словами, аби потрапити у госпіталь і не воювати в Україні, російські військові шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги.

Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити:

«Я тобі по секрету скажу…ми хотіли патронами 7.62, українськими, одне одному ноги прострелити і повернутися в госпіталь в Будьоновськ», – розповів матері окупант.

Додамо, що СБУ щодня публікує відео допитів полонених російських військових, більшість із яких розповідає, що їхали на навчання й до останнього не знали про повномасштабну війну в Україні. Солдати переконують, що їх посилали в Україну як миротворців, які нібито мали визволити українські міста від неонацистів.