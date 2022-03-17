Командири російської армії покидають своїх солдатів на полі бої і втікають. Солдатів залишають без їжі, медичної допомоги та змушують воювати. Про це один з російських військових розповів у телефонній розмові батькам. Цю розмову перехопила та опублікувала Служба безпеки України у четвер, 17 березня.

На чергових плівках, перехоплених СБУ, російський солдат зі страхом говорить батькам: «Нас кинуло наше керівництво, відступило. А нас забрали до другої бригади. Ми їхали на «Уралі», я в кабіні сидів. Пацани, які ззаду сиділи, всі мертві. З танку вдарили прямо в кабіну нам. Ми вискочили, побігли. Потім приїхали – нас з артилерії розстріляли».

Росіянин розповідає про страшні бої, потрапляння в кільце, про відсутність медичної допомоги для поранених. Він також розповідає, що російські військові не мають, що їсти і ділять залишки сухпайків між собою. Вони розуміють, що їх кинули напризволяще.

Додамо, що СБУ щодня публікує відео допитів полонених російських військових, більшість із яких розповідає, що їхали на навчання й до останнього не знали про повномасштабну війну в Україні. Солдати переконують, що їх посилали в Україну як миротворців, які нібито мали визволити українські міста від неонацистів.