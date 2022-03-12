СБУ допитала полоненого 22-річного сапера військової частини, що базується на хуторі Молькіно Краснодарського краю

Старший сапер однієї з військових частин РФ, якого українські військові взяли в полон, на допиті в СБУ розповів, що слідом за колоною російської армії йдуть ешелони, які розстрілюють тих, хто відмовляється воювати в Україні.

Полонений 22-річний сапер військової частини 51532, що базується на хуторі Молькіно Краснодарського краю, розповів, що він разом із іншими військовими РФ спершу був на навчаннях, а уночі 24 лютого перетнув кордон із Україною нібито у миротворчих цілях. Із ЗСУ його взвод зіткнувся під Миколаєвом, де, за його словами, військові зрозуміли, що вони тут не миротворці, а загарбники.

«Ми звертались до командира з питаннями, чому ми взагалі тут, потрібно розвернутись і поїхати. Він сказав, що не доїдемо ми додому. Позаду йдуть ешелони, які вбивають тих, хто дезертує», – розповів 12 березня полонений військовий РФ.

Він додав, що інші російські військові, з якими він перетинався на війні, теж розповідали про розстріл тих, хто хоче втекти з війни в Україні. Він також додав, що перед вторгненням у солдат забрали мобільні телефони, тому вони не мали змоги відстежувати новини.

«У кожному населеному пункті нам казали, що там немає мирних мешканців, а вони там були. Нас це насторожувало. Перед тим, як ми здались, ми розуміли, що ракети летять не по військовій інфраструктурі, а в мирне населення», – розповів полонений.

Побачивши це, каже він, його взвод здався в полон ЗСУ.

Нагадаємо, що СБУ щодня публікує відео допитів полонених російських військових, більшість із яких розповідає, що їхали на навчання й до останньоого не знали про повномасштабну війну в Україні. Їх посилали в Україну як миротворців, які нібито мали визволити українські міста від нацистів.

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