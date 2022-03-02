Військові ЗСУ взяли у полон солдатів військової частини Л12265 з «ЛНР», які брали участь у боях в місті Щастя на Луганщині. Полонені розповіли, що 24 лютого 2022 року отримали наказ вбивати мирних мешканців під час оборони міста від ЗСУ. Один з них засвідчив, що ззаду ішов «заградотряд», що стежив за виконанням наказів.

Свідчення трьох полонених бойовиків – 40-річного Олександра Солуянова, 52-річного Руслана Безручка та 33-річного Ігоря Теплинського – опубліковані у телеграм-каналі Свідок України.

Сержант Олександр Солуянов – оператор-навідник. За його словами, 24 лютого був наказ від керівництва стріляти у цивільних, але він не вбивав мирних мешканців – у його броньовику зламалась башта.

Механік-водій Руслан Безручко також підтвердив, що був наказ стріляти у цивільних, а якщо вони зі зброєю – стріляти по них на ураження. Він сказав, що сам не вбивав людей, а що коїлось на вулиці, якою їхав броньовик, – буцімто не бачив.

Попри заяви про те, що екіпаж не стріляв у людей, Руслан Безручко на запитання про те, скільки боєкомплектів залишилось після операції, сказав, що «використали не всі, ще залишились».

Наймолодший полонений Ігор Теплинський розповів, що окрім наказу вбивати цивільних, за його БМП їхали ще кілька – так званий заградотряд. Це російський воєнний «винахід», щоб розстрілювати своїх же у випадку невиконання наказів чи з іще будь-якої причини. За словами полоненого, його екіпаж стріляв у повітря.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 21 лютого російський президент Владімір Путін підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Пізніше того ж дня він підписав указ про відправку на ці території російської армії для допомоги «дружнім державам». А вже 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення на території України, що супроводжувалось ракетними обстрілами по території всієї України.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET