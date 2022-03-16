Російський «груз 200» попрямував услід за російським військовим кораблем

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список генералів та полковників армії держави-агресорки, які загинули у війні проти України.

«Від самого початку війни РФ проти України дуже багато вояк окупаційної армії злягло на українській землі. Однак, зважаючи на ганебність ведення бойових дій, покинутий своїми ж, російський «груз 200» попрямував услід за російським військовим кораблем, – йдеться у повідомленні Центру.

У відомстві зазначили, що серед «біомаси, що немита Росія, боягузливо залишає на українських чорноземах», є «рідкісні екземпляри з-поміж вищого військового командування ЗС РФ».

Зокрема, у боях проти України ліквідовані:

«Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть «дописувати» його з геометричною прогресією», – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні поблизу бійці полку «Азову» ліквідували генерал-майора армії РФ Олега Мітяєв, командира 150-ї мотострілецької дивізії.

Загальні бойові втрати ворогаз 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали понад 13500 осіб