На Харківщині ліквідували командира 252 мотострілецького полку. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За даними журналіста, йдеться про полковника Ігоря Ніколаєва. Окупанта ліквідували, коли той перевіряв передові позиції російських військ.

«15 березня в Харківській області було вбито командира 252 мотострілецького полку (військова частина 91711, Богучар) 3 мотострілецької дивізії полковника Ніколаєва Ігоря Євгеновича. Його було знищено артилерійським вогнем ЗСУ в ході проведення перевірки стану справ у підрозділах полку на передових позиціях», – написав Цимбалюк.