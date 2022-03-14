Українські військові ліквідували полковника Сєргєя Порохню.

Українські військові ліквідували командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади – полковника Сєргєя Порохню. Про це повідомила прес-служба Збройних сил України.

12-а окрема гвардійська інженерна бригада приписана до Центрального військового округу РФ та базується у Башкортостані на південному Уралі. Завданням бригади є, зокрема, створення понтонних переправ, мінування та спорудження фортифікацій.

Обставини ліквідації окупанта наразі не уточняються. Відомо, що Сєргєй Порохня також був керівником військової частини «Алкіно-2», відзначений низкою російских медалей та орденів.

Це вже четвертий російський полковник, якого ліквідовано від початку вторгнення РФ. 2 березня ліквідували полковника Віктора Ісайкіна, 7 береня – полковника, командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку ВДВ Костянтина Зізевського, 10 березня – командира танкового полку РФ полковника Андрія Захарова.