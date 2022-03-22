Російські літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації обстрілювали цивільні та військові об'єкти України

Протягом 27 дня війни, 22 березня, росіяни здійснили 80 вильотів військової авіації. Вони бомбардували як цивільні, так і військові об’єкти в Україні. Атака була здійснена у п’яти областях України. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні станом на 18:00.

Атаки здійснювали літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації.

«Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбові удари з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Противник здійснив понад 80 літаковильотів. Для повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників», – повідомили у Генштабі.

До слова, 29 вильотів російської авіації було здійснено з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що у Республіці Білорусь. НАТО вважає, що Білорусь скоро може приєднатися до повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький ще 20 березня повідомляв, що через територію Сумської області вглиб України залетіла велика кількість російських літаків.

Нагадаємо, українська ППО збила три літаки – два на Слобожанському напрямку, один у Маріуполі.