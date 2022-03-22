Вигляд залізничної станції до бомбардування

22 березня росіяни завдали ракетних ударів по місту Павлоград Дніпропетровської області. Знищена залізнична станція, є загиблий. Про це повідомив голова Дніпропетроської ОДА Валентин Резніченко.

«Знищена залізнична станція Павлоград-2. Загинула одна людина. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

У ДСНС уточнили, що атака була здійснена близько 16:00. Залізничний рух станцією зупинили на невизначений час.

Водночас протиповітряна оборона Дніпропетровщини збила два російські літаки та безпілотник.

«Підрозділами, що в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора», – повідомили у повітряному командуванні «Схід».

Нагадаємо, вночі 22 березня росіяни обстріляли на Дніпропетровщині Зеленодольськ, а 21 березня два села біля Кривого Рогу. 11 березня трьома авіаударами агресор обстріляв цивільні об'єкти у Дніпрі.