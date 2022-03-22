22 березня українські військові збили три російські літаки. Два з них знищила ППО Дніпропетровської області, один літак збили у Маріуполі.

«Підрозділи в оперативному підпорядкуванні однієї із зенітних ракетних частин Дніпропетровщини сьогодні знищили три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Сили ППО збили ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора», – повідомили в повітряному командуванні «Схід».

Ще один літак збили у Маріуполі.

«О 16:45 в районі басейну "Нептун" наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто», – повідомили у Маріупольській міській раді.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог завдав ракетно-бомбові удари з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

«Противник здійснив понад 80 вильотів літаків, зокрема 29 – з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території Республіки Білорусь. До нанесення ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників», – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.