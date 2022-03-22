Ворожа техніка була знищена під час вуличних боїв у Маріуполі

Під час бою на вулицях Маріуполя бійці «Азову» знищили техніку та піхоту російських окупантів. Про це військові повідомили 22 березня у телеграмі.

«Було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки. Азовські танкісти в котре показали ворогу хто господар на вулицях Маріуполя та відправили окупантів в пекло», – написав полк «Азов».

Ворожі російські війська вже довели Маріуполь до гуманітарної катастрофи: вони обстрілюють місто з артилерії, з повітря, а віднедавна ще й з моря.

У місті немає води, їжі, газу, електроенергії й теплопостачання, люди ховаються в укриттях і бомбосховищах, одне з яких, де перебувала понад тисяча людей, вороги цинічно розбомбили. Також вони розбомбили школу мистецтв, де ховалися 400 людей.

Ми розповіли історію журналістів міжнародного інформагентства Associated Press, які знімали воєнні злочини росіян у Маріуполі 20 днів.