Місто вперше обстріляли з моря чотири кораблі військово-морського флоту РФ

У неділю, 20 березня, росіяни вперше обстріляли Маріуполь із моря. За інформацією полку «Азов», близько полудня місто обстріляли з чотирьох кораблів військово-морського флоту РФ.

«Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів», – повідомили у Telegram-каналі АЗОВ-Маріуполь .

Уже тривалий час російські окупанти нещадно убивають мирне населення та бомблять Маріуполь. 17 березня заступник міського голови Сергій Орлов повідомив, що місто знищене на 90%. Окупанти силоміць вивозять людей з міста на територію Росії. Сьогодні стало відомо, що росіяни розбомбили школу мистецтв у Маріуполі, де ховалися 400 людей. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що мешканці Маріуполя, які втекли від обстрілів російських окупантів до приміських селищ Мангуш та Мелекіне, помирають від голоду.