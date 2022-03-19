Мешканці Маріуполя, які втекли від обстрілів російських окупантів до приміських селищ Мангуш та Мелекіне, помирають від голоду. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!, – написав він.

Кириленко також виступив з вимогою від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій».

За словами Кириленка, для того, щоб врятувати громадян потрібен зелений коридор від російських окупантів.

«Звертаюся до всіх світових лідерів – тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям з голоду!», – підсумував він.

Як повідомлялося раніше, Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти примусово вивезли кілька тисяч маріупольців до Росії.

Нагадаємо, вже більше двох тижнів російські військові рівняють Маріуполь з землею. Росіяни, які прийшли начебто визволяти, рятувати російськомовне населення від міфічних неонацистів відкрито знищують маріупольців. ZAXID.NET опублікував історію жаху про рускій мір у Маріуполі, її можна прочитати тут.

Раніше заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов заявляв, що російські загарбники зруйнували Маріуполь на 80-90%.