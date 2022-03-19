У Маріуполі окупанти вдягають на мешканців білі пов'язки, аби українські військові плутали їх з росіянами, про це повідомив полк «Азов» у Telegram у суботу, 19 березня. І застеріг не довіряти ворогові та не вдягати собі білих пов'язок.

За інформацією від «Азову», росіяни вводять в оману маріупольців. Окупанти одягають цивільним людям білі пов'язки нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Однак таким чином підставляють мирних людей і наражають їх на небезпеку.

«Наголошуємо!!! Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку. Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!», – попередив «Азов»

Нагадаємо, вже більше двох тижнів російські військові рівняють Маріуполь з землею. Росіяни, які прийшли начебто визволяти, рятувати російськомовне населення від міфічних неонацистів відкрито знищують маріупольців. ZAXID.NET опублікував історію жаху про рускій мір у Маріуполі, її можна прочитати тут.