Російські окупанти силоміць вивезли кілька тисяч мешканців Маріуполя на територію Росії. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися в сховищі спорт-клубу «Терраспорт». Переважно в укритті перебували жінки й діти.

У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спорт-клубу та житлових будинків, щоби не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення.

Як стверджує Маріупольська міськрада, цим скористалися вороги й захопили мешканців, а потім збрехали їм про «евакуацію» і вивезли до окупованого Новоазовська. У фільтраційному таборі в Новоазовську в евакуйованих маріупольців забрали українські паспорти та перевірили мобільні телефони.

Далі їх вивезли в Таґанроґ і там посадили на поїзд у «різні депресивні віддалені регіони РФ». Замість конфіскованих паспортів їм видали посвідчення, які зобов'язують проживати в обраному російському місті щонайменше 2 роки і працювати за визначеним місцем роботи

«Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання», – заявив мер міста Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що у Маріуполі Донецької області вже понад тиждень не припиняються бої – місто в оточенні, знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку.

Окупанти зривали домовленості про гуманітарні коридори, проте з 14 березня частині людей вдалося виїхати з міста. Міська влада повідомляє про майже 2,5 тис. загиблих мирних жителів міста.