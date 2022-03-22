Росіяни обстріляли місто Зеленодольськ

Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко заявив, що українська армія знищила «Гради» російських загарбників, які обстрілювали населені пункти на Дніпропетровщині.

«Було обстріляно місто Зеленодольськ, станом на цю хвилину – жертв немає… Наші Збройні сили, як завжди, миттєво реагують і дали гарну відповідь: було повністю знешкоджено склад боєприпасів і “Гради”, які обстріляли Зеленодольськ, також знешкодили», – заявив Ситниченко.

За його словами, перед обстрілом Зеленодольська загарбники 21 березня також обстріляли два села у Криворізькому районі. Жертв і постраждалих, за словами голови Криворізької районної військової адміністрації, немає.

До слова, напередодні Росія закликала місцеву владу здати Кривий Ріг, але отримали різку відмову.