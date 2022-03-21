Операцію провели бійці «Азову»

Генеральний штаб України опублікував відео, як захисники Маріуполя знищили піхоту російських окупантів. Відповідне відео викладене на сторінці Генштабу в Facebook.

Операцію провели бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України «Азов».

Росія майже знищила Маріуполь

Ворожі російські війська вже довели Маріуполь до гуманітарної катастрофи: вони обстрілюють місто з артилерії, з повітря, а віднедавна ще й з моря. У місті немає води, їжі, газу, електроенергії й теплопостачання, люди ховаються в укриттях і бомбосховищах, одне з яких, де перебувала понад тисяча людей, вороги цинічно розбомбили. Також вони розбомбили школу мистецтв, де ховалися 400 людей. У місті вже загинули кілька тисяч людей, яких ховають у братських могилах, а саме місто ворожі війська зруйнували на 90%.