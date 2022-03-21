Після загоряння на низькій висоті той упав зі сторони Росії

У понеділок, 21 березня, мобільні підрозділи Збройних сил України під Чугуєвом збили винищувач російського ворога. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Після загоряння на низькій висоті той упав зі сторони Росії», – написав він у Facebook.

Голова ОВА додав, що також у понеділок, уранці, у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати «Орлан».

«Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога», – зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до 21 березня орієнтовно становлять: особового складу – близько 15 тис. осіб, танків ‒ 498 од, бойових броньованих машин ‒ 1535 од, артилерійських систем – 240 од, РСЗВ - 80 од, засобів ППО – 45 од, літаків – 97 од, гелікоптерів – 121 од, автомобільної техніки – 969 од, кораблі /катери – 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24, спеціальної техніки – 13. Наведені дані постійно уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій