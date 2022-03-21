Призовний вік в ОРДЛО підняли до 65 років

Командування російських окупаційних військ збільшило вік «призовників» з 55 до 65 років, аби комплектувати свої підрозділи зі складу населення тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. До лав окупаційної армії також активно залучають студентів.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, чергова хвиля відбувається на території Донецької області.

«З метою збільшення кількості потенційних «призовників», окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов’язаних» – з 55 до 65 років», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на тимчасово окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію місцевого населення. До лав російської армії активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення «реєстрації». Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.

Розвідники також зазначили, що «мобілізовані» до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.

«Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої, викликані великими втратами особового складу – на тимчасово окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами. Зокрема, на Луганський м’ясокомбінат привезли 16 знищених «мобілізованих». Один з них – син директора 33 середньої школи Луганська. При цьому рідним не повідомляють жодної інформації про місця та обставини загибелі», – йдеться в повідомленні.

Водночас Служба безпеки України з посиланням на перехоплені розмови окупантів інформує, що шляхом мобілізації в ОРДЛО військове командування РФ намагається приховати реальні втрати серед регулярної російської армії.

«Мобілізація» на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний «відлов». А те, як «необстріляних новобранців» кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення. Так, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: «Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек, 150 вышло».

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: «…у нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут. И это не считая тех, которые раненые»«, – наводять в СБУ уривок з розмови окупантів.

Зауважимо, що раніше українська розвідка інформувала, що російські окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як «гарматне м’ясо» для виявлення вогневих позицій ЗСУ. Зокрема, за останні два дні українські захисники знищили близько 200 таких «мобілізованих» на миколаївському напрямку.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до 21 березня орієнтовно становлять: особового складу – близько 15 тис. осіб, танків ‒ 498 од, бойових броньованих машин ‒ 1535 од, артилерійських систем – 240 од, РСЗВ - 80 од, засобів ППО – 45 од, літаків – 97 од, гелікоптерів – 121 од, автомобільної техніки – 969 од, кораблі /катери – 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24, спеціальної техніки – 13. Наведені дані постійно уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій