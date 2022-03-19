Мобілізованих з ОРДЛО армія РФ використовує як «гарматне м’ясо»

Російські окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як «гарматне м’ясо» для виявлення вогневих позицій ЗСУ. За останні два дні українські захисники знищили близько 200 таких «мобілізованих» на миколаївському напрямку.

За даними української розвідки, російські окупанти активно «мобілізують» чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО. Сформовані з них підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом.

«Зі слів самих «мобілізованих», російське командування використовує їх в якості «живця». Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України», – повідомило ГУР Міноборони.

Зокрема, один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратив близько 200 «мобілізованих» на миколаївському напрямку. За даними української розвідки, рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях.