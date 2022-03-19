Збройні сили України впродовж минулої доби, 18 березня, знищили 12 ворожих повітряних цілей, повідомило командування Повітряних сил. «18 березня Повітряні сили Збройних сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ», – сказано в повідомленні. Загалом за 19 березня протиповітряна оборона знищила: два літаки;

три вертольоти;

три безпілотники;

чотири крилаті ракети. Додамо, що за минулу добу ворог завдав по Україні чотири ракетних удари, випустивши загалом 14 ракет, а також здійснив 40 авіанальотів.

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