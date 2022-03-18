Вранці 18 березня російські загарбники обстріляли ракетами західні околиці Львова

У п'ятницю вранці, 18 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл по західній околиці Львова. Вибухи пролунали в районі Скнилова, де розташований Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, який зараз не працює. Загиблих внаслідок ракетного удару нема, одна людина отримала поранення середньої важкості.

Близько 6:08 у Львові було оголошено повітряну тривогу, а вже близько 6:25 ранку на околиці міста пролунали кілька вибухів. За попередньою інформацією від військових, окупанти здійснили ракетний обстріл в районі Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу. Згодом цю інформацію підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби», – розповів вранці 18 березня Андрій Садовий.

Міський голова зазначив, що львівський аеропорт від авіаудару не постраждав.

За даними повітряного командування «Захід», росіяни випустили шість крилатих ракет з акваторії Чорного моря. «За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищені в небі», – повідомили військові.

Оновлено. Голова Львівської ОДА Максим Козицький на брифінгу підтвердив, що чотири російські ракети влучили у Львівський авіаційно-ремонтний завод. Внаслідок вибухів постраждала одна людина, отримала травми середньої важкості. Загиблих немає.

Голова ЛОДА також підкреслив, що на сьогодні у Львові нема працюючих оборонних підприємств.

«Це удар по місту Львову, по гуманітарному хабу, в якому зараз перебуває як мінімум 200 тис. переселенців, які вже один раз йшли від військових дій. Це ще одне підтвердження того, що вони не воюють з українським військом, а воюють з населенням, дітьми, жінками, переселенцями. В них немає нічого святого», – сказав Максим Козицький.

Нагадаємо, 13 березня, росіяни здійснили ракетні удари по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині, випустивши понад 30 крилатих ракет, вісім з яких потрапили на територію полігону. Тоді загинули 35 людей, понад 130 отримали поранення.