Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські загарбники досягли тимчасового успіху на Донецькому напрямку, заблокувавши Україні вихід до Азовського моря.

«Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря», – сказано у нічному зведенні Генштабу, опублікованому в суботу, 19 березня. Водночас додаткової інформації з цього приводу у Генштабі не надали.

Там зауважили, що головні завдання щодо розгрому угруповань українських Збройних сил, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України росіяни не виконали. Так, На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони.

Невдачі у просуванні військ у процесі наземної операції загарбники намагаються компенсувати нанесенням ракетно-бомбових ударів із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії. Загарбники знищують інфраструктуру міст, руйнують густонаселені райони з метою залякування мирного населення та схилення військово-політичного керівництва України до перемовин на умовах ворога.

«Тільки протягом поточної доби [18 березня] противником нанесено 4 ракетних удари (14« ракет) та здійснено понад 40 авіаційних нальотів», – наголосили в Генштабі.

На Волинському напрямку обстановка істотно не змінилася.

На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій окупанти не здійснюють. Противник вимушений перейти до оборони на невигідних рубежах та позиціях, намагається перегрупувати залишки сил, а також налагодити логістичне забезпечення. Не полишає спроб відновлення просування в бік Києва. Веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

На Сіверському напрямку змін у складі угрупування військ противника та характері його дій не відбулося. Окупанти продовжують частково блокувати Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста. Для ведення розвідки та корегування вогню активно застосовують безпілотники.

На Слобожанському напрямку характер дій противника суттєвих змін не зазнав. Продовжуються спроби блокування Сум і Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська Донецької області. Окупанти посилили угруповання за рахунок введення з території Росії двох підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над Рубіжним і Попасною, а також блокування Сєвєродонецька. В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини. Тривають бої за Попасну.

На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку угруповання російських окупаційних військ здійснює заходи щодо інженерного обладнання позицій, налаштування системи логістичного забезпечення. Ворог не полишає спроб здійснити передислокацію окремих підрозділів на Миколаївському та Криворізькому напрямках.

«Збройні Сили України стримують противника та здійснюють контрнаступальні дії у визначених операційних районах. Завдають артилерійських та ракетно-бомбових ударів по угрупуваннях військ та колонах техніки», – додали у Генштабі.