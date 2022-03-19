Влада РФ може вдатися до провокацій із загибеллю мирних росіян для запровадження воєнного стану та повної мобілізації

У Генштабі ЗСУ прогнозують можливі провокації керівництва Росії для продовження війни в Україні. Зокрема, не виключені провокації на території РФ, пов’язані із загибеллю мирного населення, що дасть можливість керівництву Росії запровадити тотальний воєнний стан і повну мобілізацію.

«Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Російської Федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території Російської Федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це дасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ вранці суботи, 19 березня.

Тим часом Росія зазнає великих втрат у війні на території України. Загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил РФ та Росгвардії з території України продовжують доправляти до Білорусі. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України.