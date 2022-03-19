Розвідка оприлюднила список окупантів, які бомбардують українські міста
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список солдатів 559 бомбардувального авіаційного полку РФ, які беруть участь у війні в Україні та бомбардують мирні українські міста.
559 бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 75392) базується у місті Морозовськ РФ. За даними української розвідки, військовослужбовці цього полку бомбардують українські міста та цивільне населення.
«Моліть Бога, «лєтуни», щоб і вам катапульту у літаку ваше керівництво відключило, як вашим колегам. Начувайтесь!», – йдеться у повідомленні української розвідки в суботу, 19 березня.
Переглянути список із 406 військових бомбардувального авіаційного полку РФ можна за посиланням.
За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 95 військових літаків.