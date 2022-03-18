Окупанти 136 окремої мотострілецької бригади РФ

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список військових 136 окремої мотострілецької бригади РФ, яка дислокується в Дагестані, а на даний час бере участь у повномасштабній війні в Україні.

«ГУР МО України здобуло список військовослужбовці 136 окремої мотострілецької бригади, (в/ч 63354) м. Буйнакськ, Республіки Дагестан, що скоюють воєнні злочини проти народу України», – йдеться в повідомленні ГУР Міноборони у п’ятницю, 18 березня.

В українській розвідці також наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Повний список з близько 1,5 тис. військових 136-ї бригади РФ можна переглянути за посиланням.