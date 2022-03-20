Росіяни не можуть взяти Маріуполь, а тому просто знищують його

Російське міністерство оборони поставило ультиматум українській владі, щоби до 5 ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових, повідомила 20 березня «Українська правда» з посиланням на ворожу державну пропагандистську агенцію «РИА Новости».

Російські загарбники чекають відповіді від Києва на всі свої ультимативні пропозиції до 5 ранку 21 березня, однак із вимог незрозуміло, за яким часовим поясом. Ворог нібито готовий відкрити гуманітарні коридори для евакуації з міста як у східному (в Росію), так і в західному напрямках. Росіяни заявляють про відкриття коридорів о 10 ранку 21 березня (не зазначивши, за київським чи московським часом).

Із 10 до 12 години буцімто росіяни очікують, що з міста вийдуть українські захисники та якісь «іноземні найманці», склавши зброю. Після цього окупанти готові запустити гуманітарний вантаж та дозволити евакуацію мирних мешканців.

У російському міноборони вдали, що запрошують представників міжнародних організацій – ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста й ООН до моніторингу процесу на місці.

За їхніми словами, Київ має скасувати якийсь «наказ» захисникам Маріуполя «загинути, захищаючи місто» і погодитися на капітуляцію.

Також представник ворожого оборонного відомства цинічно перекинув відповідальність за авіаційні удари по будівлях театру, шкіл, дитячих садочків та лікарень на українських захисників на місцеву владу. Однакнасправді українська авіація взагалі не літає в небі над Маріуполем через близьке розташування російських систем ППО та зенітно-ракетних комплексів.

Загарбники закликали міського голову Маріуполя Вадима Бойченка капітулювати, аби, мовляв, врятувати життя своїх мешканців. Росіяни лякають українську владу тим, що їй буцімто загрожує «міжнародний трибунал за воєнні злочини».

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відповідь на ультиматум окупантів заявила, що про здачу міста не може бути ніяких розмов.

«Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: “Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор”. Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей», – сказала Верещук.

Також росіяни отримали відмову від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Росія майже знищила Маріуполь

Ворожі російські війська вже довели Маріуполь до гуманітарної катастрофи: вони обстрілюють місто з артилерії, з повітря, а віднедавна ще й з моря. У місті немає води, їжі, газу, електроенергії й теплопостачання, люди ховаються в укриттях і бомбосховищах, одне з яких, де перебувала понад тисяча людей, вороги цинічно розбомбили. Також вони розбомбили школу мистецтв, де ховалися 400 людей. У місті вже загинули кілька тисяч людей, яких ховають у братських могилах, а саме місто ворожі війська зруйнували на 90%.