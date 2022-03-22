Білоруський уряд «готується, щоб виправдати вторгнення своїх військ в Україну

У НАТО вважають, що Білорусь може «незабаром» приєднатися до повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України. Про це повідомляє CNN з посиланням на представників Альянсу.

Імовірність того, що Білорусь приєднається до конфлікту, зростає, заявив військовий представник НАТО, додавши, що російському диктатору Владіміру Путіну «потрібна підтримка». Влада російського сателіта уже робить кроки для участі у повномасштабному вторгненні, аби виправдати білоруський наступ в Україну.

«Справа не в тому, що хоче Лукашенко. Питання в тому, чи Путін хоче ще одну нестабільну країну в регіоні?», – сказав чиновник СNN.

Чиновник розвідки не уточнював, як Білорусь може втрутитися у війну, але сказав, що для Росії необхідно спробувати перекрити військову допомогу НАТО, яка надходить в Україну з боку її західного кордону.

Також СNN із посиланням на джерела в білоруській опозиції повідомило, що війська РБ готові вторгнутися в Україну «найближчими днями». У війні проти України, імовірно, братимуть участь тисячі білоруських військових, додало джерело.

Зауважимо, що території Білорусі завдають ракетних ударів по Україні ще з першого дня війни.